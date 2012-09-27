〔国际油市〕新加坡燃料油需求上升,但前景依旧疲弱

《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透新加坡9月27日电---新加坡燃料油过去一周需求因价格下跌而上升,交易商周四称这由新加坡燃料油库存下降得到证实.
新加坡燃料油库存降至三周低位,因价格下跌提振买兴.
新加坡380-cst燃料油自上周五亚洲收盘以来已下跌约每吨8美元,同期内180-cst燃料油跌逾10美元.
但需求小幅上升不太可能提振市场人气,由于中国买家需求不旺,市场人气依旧低迷.
预计大量西方套利船货流入亚洲,亦料将进一步打压市场人气.
大约500万吨燃料油预计将于10月抵达亚洲.
路透数据显示,10/11月燃料油即期跨月价差降至五周低位,报逆价差每吨2.63美元.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
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路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。 在《上海市国资委2017年工作要点》中，上海国资委明确提出要深化产融结合服务实体经济，以振兴实体经济为导向，建立和完善产业集团与金融企业之间长效、多元、高效的产融结合模式，搭建沟通平台，分类协调推进。