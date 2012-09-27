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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 19:12 BJT

〔国际油市〕新加坡燃料油需求上升,但前景依旧疲弱

路透新加坡9月27日电---新加坡燃料油过去一周需求因价格下跌而上升,交易商周四称这由新加坡燃料油库存下降得到证实.

新加坡燃料油库存降至三周低位,因价格下跌提振买兴.

新加坡380-cst燃料油自上周五亚洲收盘以来已下跌约每吨8美元,同期内180-cst燃料油跌逾10美元.

但需求小幅上升不太可能提振市场人气,由于中国买家需求不旺,市场人气依旧低迷.

预计大量西方套利船货流入亚洲,亦料将进一步打压市场人气.

大约500万吨燃料油预计将于10月抵达亚洲.

路透数据显示,10/11月燃料油即期跨月价差降至五周低位,报逆价差每吨2.63美元.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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