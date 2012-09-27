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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 19:23 BJT

〔新闻稿〕美国财政悬崖是短期内全球经济所面临的最大威胁--惠誉

(以下摘自评等机构标准普尔的新闻稿)

9月27日---惠誉评级表示,美国财政悬崖是短期内全球经济复苏所面临的最大单一风险.财政悬崖所暗含的剧烈财政紧缩可能将美国经济,甚至是全球经济拖至衰退,虽然这不是我们的基本假设.最乐观地看这也可能会令2013年全球经济增速减半.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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