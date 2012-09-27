〔新闻稿〕美国财政悬崖是短期内全球经济所面临的最大威胁--惠誉

9月27日---惠誉评级表示,美国财政悬崖是短期内全球经济复苏所面临的最大单一风险.财政悬崖所暗含的剧烈财政紧缩可能将美国经济,甚至是全球经济拖至衰退,虽然这不是我们的基本假设.最乐观地看这也可能会令2013年全球经济增速减半.(完)