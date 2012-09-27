〔新闻稿〕美国财政悬崖是短期内全球经济所面临的最大威胁--惠誉

《香港报摘》--经济日报2月17日
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
(以下摘自评等机构标准普尔的新闻稿)
9月27日---惠誉评级表示,美国财政悬崖是短期内全球经济复苏所面临的最大单一风险.财政悬崖所暗含的剧烈财政紧缩可能将美国经济,甚至是全球经济拖至衰退,虽然这不是我们的基本假设.最乐观地看这也可能会令2013年全球经济增速减半.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
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