〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至两周高位

路透新加坡9月27日电---亚洲石脑油价格周四处在一周高位每吨957美元,裂解价差升至两周高位每吨129.08美元,因对于供给吃紧的担忧抵消了台湾炼厂产能利用率下降的影响.

台塑石化将其年产能293万吨的石脑油裂解厂的产能利用率削减至80%,并将一直保持到10月底.此前其姊妹公司南亚塑胶的一乙二醇(Monoethylene Glycol)装置发生火灾.

台塑用石脑油生产乙烯和丙烯,而其生产的乙烯一部分供给南亚塑胶.

但尽管台湾产能利用率下降,贸易商仍将目光投向之外的因素,而焦点放在了西方对亚洲的出口之上.西方对亚洲的出口或不足以满足需求,因韩国裂解装置仍在满负荷生产.

一位在新加坡的交易员说:"欧洲石脑油市场强劲,这意味着对东方的供给减少.欧洲市场的坚挺将继续影响亚洲,预计将贯穿10月."

在一份报告中,摩根大通表示西方石化领域石脑油消费量的增加,并非表明经济活动改善.

其表示,主要是受到了液化石油气(LPG)短缺的刺激,在石化行业中LPG可替代石脑油.

亚洲汽油裂解价差触及一个半月高位每桶11.66美元,因为有来自斯里兰卡的支撑.(完)