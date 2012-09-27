〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至两周高位

《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透新加坡9月27日电---亚洲石脑油价格周四处在一周高位每吨957美元,裂解价差升至两周高位每吨129.08美元,因对于供给吃紧的担忧抵消了台湾炼厂产能利用率下降的影响.
台塑石化将其年产能293万吨的石脑油裂解厂的产能利用率削减至80%,并将一直保持到10月底.此前其姊妹公司南亚塑胶的一乙二醇(Monoethylene Glycol)装置发生火灾.
台塑用石脑油生产乙烯和丙烯,而其生产的乙烯一部分供给南亚塑胶.
但尽管台湾产能利用率下降,贸易商仍将目光投向之外的因素,而焦点放在了西方对亚洲的出口之上.西方对亚洲的出口或不足以满足需求,因韩国裂解装置仍在满负荷生产.
一位在新加坡的交易员说:"欧洲石脑油市场强劲,这意味着对东方的供给减少.欧洲市场的坚挺将继续影响亚洲,预计将贯穿10月."
在一份报告中,摩根大通表示西方石化领域石脑油消费量的增加,并非表明经济活动改善.
其表示,主要是受到了液化石油气(LPG)短缺的刺激,在石化行业中LPG可替代石脑油.
亚洲汽油裂解价差触及一个半月高位每桶11.66美元,因为有来自斯里兰卡的支撑.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
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路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。 在《上海市国资委2017年工作要点》中，上海国资委明确提出要深化产融结合服务实体经济，以振兴实体经济为导向，建立和完善产业集团与金融企业之间长效、多元、高效的产融结合模式，搭建沟通平台，分类协调推进。