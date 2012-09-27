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市场报道 | 2012年 9月 27日 星期四 19:34 BJT

〔标题新闻〕若去年底实施更为严格的规则,欧洲最大型银行需要额外增资1,990亿欧元--EBA

注:EBA为欧盟银行业管理局的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8KR7A8]

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