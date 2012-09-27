〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌破19美元关口,因中国需求减弱

《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透新加坡9月27日电---亚洲柴油裂解价差周四跌破每桶19美元关口,因在经济放缓之际中国需求减弱.
路透数据显示,10月柴油裂解价差下降0.53美元,每桶较迪拜原油升水18.86美元,创下近两周来的最低.
业内消息人士表示,由于需求疲弱且需求高企,今年余下的时间内中国料不会进口柴油供国内使用.
两名驻亚洲的交易商表示,中国大型炼油商中石化(0386.HK)一个月出口约6万吨柴油.
这与去年形成鲜明对比,当时中国炼油厂在这个期间左右开始询价,并在11月和12月进口了逾30万吨,为年内供国内使用的最大购买规模之一.
"中国需求一点都不好,因此国有公司今年可能不会进口太多,"一向中国供应柴油公司的消息人士表示.
另外,中石化因环境检查已下令关闭位于广东的三座工厂,其中包括日原油加工量总共37万桶的两座工厂.
中石化并未详细说明工厂的问题或关闭时间.但业内消息人士表示,闭厂对市场的影响可能很小,因目前的柴油需求相当疲弱.
一名消息人士称,中国石油应该也有充沛的库存来填补供应缺口.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
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路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。 在《上海市国资委2017年工作要点》中，上海国资委明确提出要深化产融结合服务实体经济，以振兴实体经济为导向，建立和完善产业集团与金融企业之间长效、多元、高效的产融结合模式，搭建沟通平台，分类协调推进。