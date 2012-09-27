〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌破19美元关口,因中国需求减弱

路透新加坡9月27日电---亚洲柴油裂解价差周四跌破每桶19美元关口,因在经济放缓之际中国需求减弱.

路透数据显示,10月柴油裂解价差下降0.53美元,每桶较迪拜原油升水18.86美元,创下近两周来的最低.

业内消息人士表示,由于需求疲弱且需求高企,今年余下的时间内中国料不会进口柴油供国内使用.

两名驻亚洲的交易商表示,中国大型炼油商中石化(0386.HK)一个月出口约6万吨柴油.

这与去年形成鲜明对比,当时中国炼油厂在这个期间左右开始询价,并在11月和12月进口了逾30万吨,为年内供国内使用的最大购买规模之一.

"中国需求一点都不好,因此国有公司今年可能不会进口太多,"一向中国供应柴油公司的消息人士表示.

另外,中石化因环境检查已下令关闭位于广东的三座工厂,其中包括日原油加工量总共37万桶的两座工厂.

中石化并未详细说明工厂的问题或关闭时间.但业内消息人士表示,闭厂对市场的影响可能很小,因目前的柴油需求相当疲弱.

一名消息人士称,中国石油应该也有充沛的库存来填补供应缺口.(完)