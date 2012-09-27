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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 20:09 BJT

〔亚洲橡胶〕9月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月27日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 251.0 5 254.5 7

*11月 251.7 45 256.5 107

*12月 252.0 159 256.0 8

* 1月 252.4 392 256.2 29

* 2月 253.2 4267 257.0 982

* 3月 254.6 7998 257.5 2188

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼; 审校 于春红

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