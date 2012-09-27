〔表格〕美国9月20日止当周农作物出口销售报告--USDA

《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透华盛顿9月27日电---美国农业部(USDA)周四公布9月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 426.0 0.0 441.1 0.0 12,774.0 14,236.6
大麦 -27.5 0.0 0.0 0.0 119.8 81.3
玉米 0.3 0.0 79.1 0.0 10,102.4 15,819.8
高粱 54.7 0.0 54.7 0.0 566.4 388.6
大豆 799.5 0.0 854.9 0.0 22,236.5 16,115.6
豆粕 11.7 424.7 12.9 425.2 8,891.5 7,805.3
豆油 1.2 14.9 1.7 14.9 633.4 1,354.1
皮马棉 3.3 0.0 7.0 0.0 277.3 370.7
陆地棉 130.6 11.3 167.6 42.8 5,086.2 6,533.3
稻米 111.0 0.0 115.7 0.0 774.7 798.0 (完)
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--编译 于春红;审校 王洋
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
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