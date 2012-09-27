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市场报道 | 2012年 9月 27日 星期四 21:02 BJT

〔表格〕美国9月20日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月27日电---美国农业部(USDA)周四公布9月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 426.0 0.0 441.1 0.0 12,774.0 14,236.6

大麦 -27.5 0.0 0.0 0.0 119.8 81.3

玉米 0.3 0.0 79.1 0.0 10,102.4 15,819.8

高粱 54.7 0.0 54.7 0.0 566.4 388.6

大豆 799.5 0.0 854.9 0.0 22,236.5 16,115.6

豆粕 11.7 424.7 12.9 425.2 8,891.5 7,805.3

豆油 1.2 14.9 1.7 14.9 633.4 1,354.1

皮马棉 3.3 0.0 7.0 0.0 277.3 370.7

陆地棉 130.6 11.3 167.6 42.8 5,086.2 6,533.3

稻米 111.0 0.0 115.7 0.0 774.7 798.0 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 于春红;审校 王洋

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