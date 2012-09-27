欧洲已公布经济指标--2012/9/27

《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.4-f -0.3-@-f -0.5-f
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.8-f -0.8-f -2.6-f
消费者物价指数(CPI):
英国 8月 +0.5 +0.1 +2.5
德国 9月 持平-p +0.4-f +2.0-p
法国(HICP) 8月 +0.7 -0.5 +2.4
意大利(HICP) 8月 0.0-f -1.7-f +3.3-f
生产者物价指数(PPI):
英国 8月 +0.5 +0.1-r +2.2
德国 8月 +0.5 持平 +1.6
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 7月 +0.3 -0.1 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 8月 4.8-@-p 4.8-@-f
德国 9月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 7月 10.7-@ 10.7-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋;审校 于春红
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。 在《上海市国资委2017年工作要点》中，上海国资委明确提出要深化产融结合服务实体经济，以振兴实体经济为导向，建立和完善产业集团与金融企业之间长效、多元、高效的产融结合模式，搭建沟通平台，分类协调推进。
路透北京2月17日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/17 -- 银行结售汇数据 1月 银行代客涉外收付款数据 1月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28