美国各类经济指标总览--2012/9/27

《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
美国商务部周四公布,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.3%,市场预估和前值均为增长1.7%.第二季GDP隐性平减指数终值为上升1.5%(预估和前值均为升1.6%)[ID:nSB1801052]
美国商务部周四公布,8月耐久财(耐用品)订单为下滑13.2%,7月修正为增长3.3%(前值为增长4.1%).[ID:nSB1801058]
美国商务部周四对9月19日公布的建筑许可数据做出修正,美国8月建筑许可修正为下滑1.2%(前值为下滑1.0%),年率从80.3万户下修至80.1万户.[ID:nSB1801204]
美国一周续请失业金人数为327.1万人(预估为328.5万人)[ID:nEAPAR0DI5]
当前值 前次值
失业率(%) 8.1(8月) 8.3(7月)
非农业就业岗位(万) 增加9.6(8月) 增加14.1(7月)
平均时薪(%) 持平(8月) +0.1(7月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(8月) 持平(7月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(8月) +0.1(7月)
实质所得(%) -0.6(8月) -0.2(7月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +1.7(8月) +0.3(7月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.3(第二季终值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季终值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +0.9(8月) +0.6(7月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) -1.2(8月) +0.5(7月修正值)
产能利用率(%) 78.2(8月) 79.2(7月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.9(9月22日当周) 38.5(9月15日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,910(8月) 赤字696(7月)
领先指标(%) -0.1(8月) +0.5(7月修正值)
个人所得(%) +0.3(7月) +0.3(6月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(7月) 持平(6月)
消费者信贷(亿美元) 减少32.8(7月) 增加118.2(6月修正值)
企业库存(%) +0.8(7月) +0.1(6月修正值)
建筑支出(%) -0.9(7月) +0.4(6月修正值)
消费者信心 70.3(9月) 61.3(8月修正值)
房屋开工(万户) 75(8月) 73.3(7月修正值)
建筑许可(万户) 80.1(8月) 81.1(7月)
成屋销售(万户) 482(8月) 447(7月)
新屋销售(万户) 37.3(8月) 37.4(7月修正值)
工厂订单(%) +2.8(7月) -0.5(6月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -13.2(8月) +3.3(7月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(8月) 52.6(7月)
供应管理协会制造业指数 49.6(8月) 49.8(7月修正值)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)
出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)
单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)
非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 于春红;审校 王洋
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。 在《上海市国资委2017年工作要点》中，上海国资委明确提出要深化产融结合服务实体经济，以振兴实体经济为导向，建立和完善产业集团与金融企业之间长效、多元、高效的产融结合模式，搭建沟通平台，分类协调推进。
路透北京2月17日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/17 -- 银行结售汇数据 1月 银行代客涉外收付款数据 1月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28