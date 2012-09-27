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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 21:58 BJT

〔英国经济〕QE已失去一部分最初效果,但仍然有效--央行副总裁塔克

路透伦敦9月27日电---英国央行副总裁塔克在周四刊登的一项采访中称,英国央行的资产购买计划已失去了部分最初的效果,但仍然有效,而出台一个更新的计划并非是刺激增长的"良方".

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