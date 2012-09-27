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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 22:06 BJT

〔表格〕美国8月成屋待完成销售指数较上月降2.6%,预估持平

路透9月27日电---全美不动产协会(NAR)周四公布,美国8月成屋待完成销售指数较上月下降2.6%,预估持平.

美国8月成屋待完成销售同比增长10.7%.

8月 7月 前值 11年8月

指数 99.2 101.9 101.7 89.6

8月 7月 前值 12年8月/11年8月

变动(%) -2.6 2.6 2.4 10.7

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--编译 李春喜 ;审校 母红

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