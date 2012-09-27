〔表格〕美国8月成屋待完成销售指数较上月降2.6%,预估持平

《中国重要政经日程》--2月17日-9月
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路透9月27日电---全美不动产协会(NAR)周四公布,美国8月成屋待完成销售指数较上月下降2.6%,预估持平.
美国8月成屋待完成销售同比增长10.7%.
8月 7月 前值 11年8月
指数 99.2 101.9 101.7 89.6
8月 7月 前值 12年8月/11年8月
变动(%) -2.6 2.6 2.4 10.7
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--编译 李春喜 ;审校 母红
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路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。 在《上海市国资委2017年工作要点》中，上海国资委明确提出要深化产融结合服务实体经济，以振兴实体经济为导向，建立和完善产业集团与金融企业之间长效、多元、高效的产融结合模式，搭建沟通平台，分类协调推进。
路透北京2月17日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/17 -- 银行结售汇数据 1月 银行代客涉外收付款数据 1月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28