《中国信用市场综述》银行资产配置转换,不良贷款率将成债券重要定价因子

作者 钟华

路透北京9月28日电---随着流动性预期回归宽松,中国利率产品收益率开始掉头向下,同样的行情会在信用市场上演吗?从表面看,资金面预期改善将形成利好,但大量信用债供给可能将在很大程度上锁定收益率下跌空间;而深层看,银行资产配置倾向的转换同样值得关注.

近来信用债大量供给可能不单单是企业调整融资渠道这么简单.愈来愈明显的迹象显示,银行基于对风险和收益的谨慎权衡,对信贷资产和债券资产配置正作出调整.进而,银行信贷市场的不良贷款率会将对债券市场的信用债收益率定价产生重要影响.

如果说中国商业银行过去十余年来是以资产配置多元化倾向,被动配置信贷后余钱;那么新萌芽的资产配置倾向,则是主动寻求风险收益平衡.这可能正在拉开中国商业银行资产配置和债券定价机制系统性改变的序幕.

**债券供给与银行资产转换**

中国债券市场近期一系列变化为我们提供了观察这一变化的支点.我们首先看到,8月中期票据发行规模高达1,084亿元人民币,较7月高出近一倍,相应8月中票托管量增加934亿元,增量为7月的5.5倍;而8月企业债发行425.78亿元,也较7月增加逾三成半;相应8月企业债托管量增加398亿元,增量为7月的逾1.4倍.

也就是说,中国信用债收益率过去三月大涨不仅在于中国官方政策放松远滞后于预期,大量新债供给也是重要推手.其中部分信用债收益率涨幅还明显高于同期托管量依然大增的国债收益率.譬如,AAA评级五年期中票收益率从6月低点到9月峰值上涨近80基点(bp),较同期五年期国债收益率上涨多出20个bp左右.

仔细考察背后的动因,可以发现中国商业银行的资产定价机制和配置选择正在发生系统性变化.这里重点考察银行资产配置问题,主要在于银行6月-8月三个月的月均增仓规模高出前五个月近2.5倍,增仓额也远高出其他所有机构总和;而其他诸如证券、保险,乃至基金机构期间增仓债券量没显出趋势性特征.

我们进一步考察社会融资规模构成比例变化,也印证了银行资产配置的确在发生明显改变:债券配置比例大幅提高.数据显示,社会融资规模中债券融资占比从今年1月的5%升至8月的21%,8月占比远高于上半年月均10%水平,且8月债券融资规模为上半年月均规模近两倍.与此同时,人民币贷款融资占比却从今年1月的76%逐步降至8月57%的水平.而社会融资规模中的其他科目占比均不及债券.

**风险与收益的权衡**

那么,银行为何选择提升对债券的配置比例和降低对贷款的配置比例呢?这可能部分源于银行受存贷比的监管限制,但银行二季度末64.3%的贷存比比例还比上季末下降0.20个百分点,三季度相对平稳的信贷投放,以及同期银行体系流动性的"紧平衡"特征,使我们倾向于初步假定一个更为重要的深层原因,也就是银行对贷款风险的考量和对收益水平进行了新的权衡.

为了更为清晰地揭示银行基于风险和收益关系的资产配置转化倾向,我们选取信用债收益率和贷款利率进行对比.我们发现,五年及以上期限AAA评级中票收益率估值已高过考虑1%不良率后的0.9倍折价金融机构贷款基准利率,而所有期限AAA级中票收益率估值低于0.9倍贷款基准利率.

一年及以上期限AA评级中短期票据收益率估值自8月中旬开始均已超过考虑1%不良率后的0.9倍相应期限贷款基准利率,其中五年及以上期限AA级中票甚至高于0.9倍相应期限贷款基准利率.

类似的情况也在企业债等其他债券身上.而且五年及以上期限AA评级企业债收益率估值水平,要高于中短期票据,7月开始后还向相应期限的银行贷款基准利率靠拢.我们上述以不同折价的贷款基准利率作为分析基础,源于来自银行方面信息表明,部分银行对大型国企和地方融资谈判能力较弱,往往对其予以0.9倍贷款基准利率融资.

综合上述对比分析显示,银行投资和和企业等发债机构在中国信用债收益率的双方博弈,已经进入对预期不良贷款率的角逐之中.这也初步揭示出银行资产配置倾向从信贷转为债券的内在动力.同时不良贷款损失率也为我们在没有信用债违约案例情况下今后考察违约风险溢价的视角.

而基于对不良贷款率的供求双方博弈也有着相对均衡性.这也初步提供一个含义的暗示,中国当前中长期信用债收益率即使在短期流动性预期改变情况下也会比此前提供相对更稳定的支撑.

从企业看,目前发债的融资成本可以低于贷款融资的基准利率,甚至低于0.9倍贷款基准利率;从银行看,配置债券的回报率虽还赶不上名义贷款基准利率,但其可能要高出实际贷款回报水平.银监会数据显示,大型商业银行今年二季度的不良贷款率为1.0%.

**信贷周期与不良率边际冲击**

事实上,中国4万亿刺激计划引发天量信贷后,贷款质量并不容忽视.尽管当前整体不良贷款率为0.9%超低水平,但考虑到银行信贷质量较经济周期滞后3-4个季度,假如今年3季度经济调整见底,也意味着明年下半年不良贷款率就可能上升.就当前看,部分银行关注类贷款已明显上升,尤其是交行今年6月末关注类贷款规模较去年底增长23%高水平.

我们在上面之所以还分析不良率预期走势,在于银行自我信贷扩张和收缩具有较强的顺周期性,从而会对信用债收益率产生重要影响.当然,银行信贷周期自我运行轨迹可能受政府调控影响,比如中国央行下调基准利率,将会推动信用债收益率走跌;而监管部门放宽对信贷监管条件,也会改变不良率对信用债收益率定价的影响程度.

就当前来看,在经济继续下行的银行资产配置选择中,不良贷款率预期上升,将使得谨慎放贷,并缩短放贷期限,即使配置贷款,也会倾向于选择溢价能力强和风险相对低的借贷对象.此外就是选择配置收益率尚可的债券资产,以及发展中间业务.

大量企业机构从银行获得融资难度增加,或银行融资额减少,被迫转向增强发债等直接融资渠道.这就解释了企业机构在信用债收益率上升的同时,还在选择更多发行债券,这一颇为背离的现象.

汤森路透收集的新债发行数据NEWISSUEC还进一步显示,企业机构的发债热情依然不减,并倾向于发行中长期债.在地方财政乏力情况之下,而中国国家发改委此前批准保守估计总投资规模将超过1万亿元人民币的项目也是背后一大推手.官方数据显示,去年末的地方政府性债务总额高达10.7万亿元.

也就是说,中国信用债收益率变化,不仅要考虑传统的常规供求因素,还要考虑商业银行基于违约风险而主动选择资产倾向.这意味着银行对债券的配置将从此前配置信贷后余钱利用的被动选择,逐渐转为寻求风险收益平衡的主动选择,从而推动银行对债券资产的定价机制发生了改变.

鉴于中国商业银行在金融体系的主导地位,并独占信贷市场和债券市场的鳌头,且目前信贷规模10倍于约6万亿元的信用债存量,并结合上述信用债收益率和贷款基准利率比较,这将使得银行资产配置转换对信用债收益率定价的边际影响将会更为显着.