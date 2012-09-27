〔英国债市〕收低并落后于德债,因疲弱经常帐数据与央行官员讲话打击

路透伦敦9月27日电---英国公债周四回吐上日的部分涨幅,追随德国公债走势,因之前英国数据显示第二季经常帐赤字达成创纪录水平,而且两名英国央行利率决策官员的讲话,打击了对央行购买更多英债的预期.

英国第二季经常帐赤字创纪录最高,跳涨至208亿英镑,或相当于国内生产总值(GDP)的5.4%,因投资收入和商品出口下滑.[ID:nSB1800674]

分析师称,这要归咎于在受危机打击的欧元区投资回报降低.

12月英债期货FLGZ2收低35个跳动点至120.48,可比德债期货FGBLZ2跌6个跳动点.

"英国的贸易和收支平衡状况很差.欧元区许多国家的指标要好得多,"Monument Securities的策略师Marc Ostwald表示.

他又称,英国央行货币政策委员费希尔和央行副总裁塔克的讲话也打击了英债.

据称费希尔在接受英国太阳报访问时称,预计英国第三季国内生产总值(GDP)数据"非常强劲".

而塔克在杂志专访中称,央行的公债购买计划已经失去了最初的部分影响力.

多数分析师预计英国央行11月将扩大量化宽松计划,届时将达到当前3,750亿英镑(6,050亿美元)的购买目标.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上涨2个基点,报1.720%,与德债利差扩大近3个基点,约为27个基点.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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