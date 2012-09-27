〔美国债市〕公债价格下跌,因西班牙预算激励风险意愿

路透纽约9月27日电---美国公债价格周四下跌,因西班牙宣布了严格的2013年预算,为获得欧洲央行的支持铺平了道路.这引发风险资产上涨,并降低了债券等避险资产的买需.

西班牙宣布了详细的经济改革时间表,以及重点在于削减支出的预算,许多人士认为这是为国际援助可能要求的条件预先做出准备.

指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR上涨至1.65%,周三尾盘报1.61%.

"(美债收益率上涨)的部分原因,是因为西班牙预算改革发布了利好的声明,以及随后股市和欧元的上涨,"纽约梅隆银行公债交易部门执行董事Dan Mulholland表示.

此外,中国可能进一步推出货币刺激政策的传言也加大了海外市场公债的压力.之前中国央行本周继续在公开市场通过逆回购操作注入流动性,而579.2亿美元的净投放量,亦创出单周纪录新高.[ID:nSB1787996]

公债疲弱并未影响财政部290亿美元七年期公债的标售,这也是本周标售的990亿美元附息公债中的最后一批.