〔芝加哥期市〕CBOT玉米收跌,静待农业部库存数据

路透9月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,交易商称,受累于多头在美国农业部(USDA)周五公布季度库存报告之前结清仓位,出口疲弱以及小麦市场走低.

在USDA周五公布9月季度库存报告之前,市场出现包括多头结清仓位在内的头寸调整.路透访问的分析师预测均值为,截至9月1日美国玉米库存为11.13亿蒲式耳,低于上年同期的11.28亿,并可能处于八年最低水平.

美国农业部周四公布的出口销售报告显示,上周净出口美国玉米400吨,为九周来最低,且低于市场预估的15-25万吨.

季节性收割也令玉米期价承压.一名农业气象学家周四表示,下周至未来10天,美国中西部天气状况非常理想,有利于收割,将令玉米和大豆收割保持创纪录的速度.

驻首尔的交易商周四称,三家韩国饲料生产商透过多项私下交易购买18.3万吨美国或南美产玉米,明年2月到港.

John Prestage的高级副总裁告诉路透,北卡罗来纳州的生猪生产商Prestage Farms Inc和其他两家生猪生产商已签署协议,进口75万吨巴西玉米,因美国玉米价格高企.

指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.90-1/4美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.84美元.九天相对强弱指标(RSI)为24.

指标12月玉米期货合约CZ2收低8-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.16-1/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为243,273口.(完)

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