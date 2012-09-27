〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货在震荡交投中收跌,静待农业部库存报告

路透9月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)现货大豆周四收跌,盘中走势震荡,因经纪商在美国农业部周五公布季度库存数据前调整头寸.

市场继续流传美国大豆收成将强于预期的传言,令大豆期价承压,且天气预报称,美国中西部下周至未来10天天气状况十分理想,有利于收割.

但逢低买盘提振大豆期价,之前,近月大豆合约Sc1跌至近三个月最低15.57-1/2美元.

对中国的出口也扶助提振大豆期价.农业部证实,昨天向中国出口销售11万吨美国大豆,于2012/13年交割.

农业部最新的出口销售报告显示,上周出口销售大豆79.95万吨,市场预估区间为65-80万吨.

豆粕期货跟随大豆期货走低,近月合约SMc1跌至近三个月低位,尽管农业部报告称,上周出口销售豆粕43.64万吨,远高于市场预估的17.5-27.5万吨.

CBOT豆油合约收涨,近月合约BOc1在跌至七周低位后反弹.

在农业部库存报告公布前,接受路透调查的17位分析师的平均预估是,截至9月1日,美国大豆库存为1.31亿蒲式耳,与农业部最新的月度预估1.3亿蒲式耳基本持平.

中国政府称,在该国两周一次的国有库存拍卖中,压榨商购买400,001吨国储大豆,平均价格为每吨4,298元人民币.中国为全球最大大豆消费国.

11月大豆期货SX2下跌2-1/4美分,报每蒲式耳15.70-3/4美元.

10月豆粕合约SMc1收低2.0美元,报每短吨473.1美元.

10月豆油合约BOc1升0.46美分,报每磅52.11美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为223,182口,豆粕期货为90,568口,豆油期货为160,414口.

以下为CBOT农产品期货在1934 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 716.25 -8.50 -1.2% 10.8%

CBOT大豆Sc1 1570.75 -2.25 -0.1% 31.1%

CBOT豆粕SMc1 473.10 -2.00 -0.4% 52.9%

CBOT豆油BOc1 52.11 0.46 0.9% 0.0%

CBOT小麦Wc1 855.50 -13.75 -1.6% 31.1%

CBOT稻米RRc1 1516.50 16.50 1.1% 3.8%

EU小麦BL2H0 257.75 -3.50 -1.3% 27.3%

NYMEX原油期货CLc1 92.27 2.29 2.6% -6.6%

道琼工业指数.DJI 13,504 90 0.7% 10.5%

现货金XAU= 1777.79 26.20 1.5% 13.7%

欧元/美元EUR= 1.2061 -0.0053 -0.4% -6.8%

美元指数.DXY 79.5430 -0.3420 -0.4% -0.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 744 -8 -1.1% -57.2%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]