〔加拿大汇市〕加元兑美元走强,受大宗商品涨势与西班牙利好消息提振

路透多伦多9月27日电---加元兑美元周四收高,追随大宗商品价格和股市的涨势,因西班牙为解决债务危机做出最新努力,而且有迹象显示中国可能进一步采取措施提振经济.

欧元区第四大经济体西班牙周四宣布了详细的经济改革时间表,以及重点在于削减支出的预算,许多人士认为这是为国际援助可能要求的条件预先做出准备.

市场"显然意识到,西班牙可能不必向欧盟求助,这也不是什么坏事.我认为这是真正扭转市场人气的因素,"Scotiabank外汇交易执行董事Steve Butler表示.

加元兑美元CAD=D4报0.9809加元,或1.0195美元,高于周三北美市场收盘价0.9852加元,或1.0150美元;稍早曾触及盘中高点0.9792加元,或1.0212美元.

此外,黄金和油价跳涨也支撑了加元.而美国经济数据令人喜忧参半,令美元承压.(完)

--编译 李春喜; 审校 母红

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