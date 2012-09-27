版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 05:14 BJT

〔美国股市〕ADR上涨,中国刺激政策预期与西班牙改革提供支撑

路透纽约9月27日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,受中资企业的涨势提振,因投资者押注中国将采取措施支撑国内股市.

中国交易商认为,国内股市上涨是因为市场臆测监管机构将宣布措施支持股市,可能包括对首次公开发行(IPO)进一步进行改革.[.SSCN]

纽约梅隆银行中国ADR指数.BKCN收升2.2%,亚洲ADR指数.BKAS上扬1.9%.纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨1.3%.

对市场影响较大的个股包括在美国挂牌交易的中国海洋石油(CEO.N)上涨3.5%至205.75美元,以及兖州煤业(YZC.N)上涨2.8%至14.74美元.

美国股市尾盘扩大涨幅,之前西班牙推出经济改革计划,吸引投资者买入欧洲企业的ADR.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高1.1%,拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨0.8%,因对中国推出刺激政策的预期也推动当地市场上扬.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐