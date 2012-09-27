〔美国股市〕ADR上涨,中国刺激政策预期与西班牙改革提供支撑

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透纽约9月27日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,受中资企业的涨势提振,因投资者押注中国将采取措施支撑国内股市.
中国交易商认为,国内股市上涨是因为市场臆测监管机构将宣布措施支持股市,可能包括对首次公开发行(IPO)进一步进行改革.[.SSCN]
纽约梅隆银行中国ADR指数.BKCN收升2.2%,亚洲ADR指数.BKAS上扬1.9%.纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨1.3%.
对市场影响较大的个股包括在美国挂牌交易的中国海洋石油(CEO.N)上涨3.5%至205.75美元,以及兖州煤业(YZC.N)上涨2.8%至14.74美元.
美国股市尾盘扩大涨幅,之前西班牙推出经济改革计划,吸引投资者买入欧洲企业的ADR.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高1.1%,拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨0.8%,因对中国推出刺激政策的预期也推动当地市场上扬.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周四)走势纵览。