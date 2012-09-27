〔加拿大股市〕结束五天连跌收涨,受中国和西班牙利好消息提振

路透多伦多9月27日电---加拿大主要股指周四跳升近1%,结束五日连跌,因投资者重新买入权重的资源和银行股,之前,西班牙宣布财政纪律,且中国央行向货币市场注资.
10大类股中九类上扬,权重的资源,能源和金融股领涨.这三类股占多伦多证交所S&P/TSX综合指数总权重的逾四分之三.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高105.99点,或0.87%,报12,338.85点,原油,黄金和铜价上扬提振能源和矿业股.
资源股指数攀升1.87%,能源股指数上扬1.21%,金融股指数收高0.79%.
西班牙宣布经济改革计划时间表细节,以及重点关注减支的2013年预算,这被视为为满足国际救助可能提出的条件提前作准备.
中国央行本周向货币市场注资3,650亿元人民币,以防止商业银行出现短期信贷紧缩.这稍早提振全球股市.(完)
--编译 母红;审校 李军
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