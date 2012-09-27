日韩经济指标预测--9月28日-10月5日****

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透9月28日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月24日当周--------------------------------
9月27日(四)
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余43.8
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -0.6% -1.6%
(较上年同期) +0.4% +0.3%
服务业产出(较前月) -- +0.7%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 47.7
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 +1.0% +1.7%
(较前月) +0.7% -1.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- -0.4%
全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.3%
东京地区CPI(较上年同期) 9月 -- -0.7%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.5%
2330 日本失业率 8月 4.3% 4.3%
求职求才比 0.83 0.83
2350 日本工业生产 8月初值 -0.5% -1.0%
工业生产一个月预估 -- +0.1%
工业生产两个月预估 -- -3.3%
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.2% -0.8%
9月28日(五)
0500 日本房屋开工(较上年同期) 8月 -7.7% -9.6%
建筑订单(较上年同期) -- +8.0%
9月30日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 负3 负1
大型非制造业景气判断指数 正6 正8
日本短观小型制造业景气判断指数 负15 负12
小型非制造业景气判断指数 负11 负9
日本短观大型企业资本支出 第三季 +5.5% +6.2%
小型企业资本支出 -2.2% -6.6%
----------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月1日(一)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 顺差20
进口(较上年同期) -9.1% -9.7%
出口(较上年同期) -5.3% -6.2%
2300 韩国CPI(较前月) 9月 +0.6% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +1.2%
10月2日(二)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 -- 47.50
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.3%
10月3日(三)
暂无重要经济数据.
10月4-5日
2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,732
10月5日(五)
0300 日本央行利率决议 10月 -- --
0500 日本领先指标 8月 -- -1.4
同时指标 -- -1.3 (完)
--整理 肖群英;审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周四)走势纵览。