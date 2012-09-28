〔金砖国家〕9月27日股汇市收盘纵览

路透9月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月27日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.81%,报998.36点.

中国股市:沪综指周四大幅收扬2.6%,金融股领涨大盘.中国证监会将于今日稍晚召开新闻会令市场猜测其或将宣布暂停新股发行,不过权威人士透露,此次仅为例行新闻会,无关新股发行制度改革.沪综指.SSEC收报2,056.323点,大涨52.151点,创三周来最大单日涨幅.昨日该股指收跌至44个月新低,盘中并一度失守2,000点整数关口.今日沪市A股成交金额升至602亿元人民币,上日为383亿元,创逾三周低位.[.SSCN]

香港股市:收高,主要受中国内地市场午后大涨提振.内地股指弹离2009年初以来的最低点,因外界臆测中国当局或将采取行动托市.恒生指数.HSI上涨1.1%,收报20,762.3点;恒生国企指数.HSCE收高1.5%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘略跌.美元空头回补以及企业购汇,促人民币开低走低.由于距离国庆长假只有两个交易日,场内料以实质盘主导,节前汇价基本稳在6.3000-6.3100.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS持平于1,550点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4575元.[CNY/CN]

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印度股市:连续第二日下跌,因为市场持续担忧全球需求前景,以及近来卢比升值对海外获利的冲击,打压Infosys等软件服务出口类股.指标BSE指数.BSESN跌0.28%,或52.67点,报18,579.50点,为连续第二日下滑.自9月21日触及14个月高位18,866.87点以来,BSE指数已累计下滑1.5%.[.BO][ID:nL4E8KR2ZY]

印度汇市:印度卢比/美元在强劲资金流入的推动下升至四个半月高位,一度突破53的心理大关,且料将进一步上扬,此前该国政府维持本财年举债目标不变.卢比/美元INR=D2升至53.01/02,周三收盘价为53.51/52.[INR/][ID:nL4E8KR3M3]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,474.760点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.28%至793.25点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.91%至31.0850;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.74%,报39.9700.

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巴西股市:拉美股市上涨,西班牙经济改革计划缓解了市场对欧洲债务危机的忧虑;巴西股市下跌,但勉力收在一道重要支撑位的上方.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连续第二日跌穿心理大关60,000点,不过随后反弹仅收低0.39%,报60,239.79点.[ID:nL1E8KRDOR]

巴西汇市:拉美货币小幅上涨,因有迹象显示,西班牙正准备申请援助,投资者视这一决定为遏制欧元区债务危机蔓延的关键一步.巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=小涨,因为西班牙公布了一项重点放在减支的2013年预算案,许多人士将此视作为达到国际援助可能的条款所做出的努力.雷亚尔/美元温和上涨0.1%,在政府干预汇市的威胁下,汇价波动率仍受限.[ID:nL1E8KR81E]

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南非股市:从上交易日的急跌之势中反弹,全球最大铂金生产商Anglo American Platinum(AMSJ.J)等权重股涨幅居前,但穆迪下调评级和技术因素可能限制涨幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.74%,报31,392.10点.综合指数.JALSH上涨0.57%,报35,616.60点.[.J][ID:nL5E8KRCVK]

南非汇市:南非兰特/美元下滑0.6%,此前穆迪将该国政府债券评级从A3下调一个级距至Baa1,24个小时后该国政府债券会被纳入到花旗世界政府债券指数(WGBI).穆迪降级决定公布后,兰特/美元ZAR=D3跌至8.2850,此前曾触及盘中高位8.1680.稍后兰特扳回部分跌幅,1605GMT时报8.2260,较周三纽约收盘价8.2350几无变动.[ZAR/][ID:nL5E8KRC2S](完)