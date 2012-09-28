〔金砖国家〕9月27日股汇市收盘纵览

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透9月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月27日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.81%,报998.36点.
中国股市:沪综指周四大幅收扬2.6%,金融股领涨大盘.中国证监会将于今日稍晚召开新闻会令市场猜测其或将宣布暂停新股发行,不过权威人士透露,此次仅为例行新闻会,无关新股发行制度改革.沪综指.SSEC收报2,056.323点,大涨52.151点,创三周来最大单日涨幅.昨日该股指收跌至44个月新低,盘中并一度失守2,000点整数关口.今日沪市A股成交金额升至602亿元人民币,上日为383亿元,创逾三周低位.[.SSCN]
香港股市:收高,主要受中国内地市场午后大涨提振.内地股指弹离2009年初以来的最低点,因外界臆测中国当局或将采取行动托市.恒生指数.HSI上涨1.1%,收报20,762.3点;恒生国企指数.HSCE收高1.5%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘略跌.美元空头回补以及企业购汇,促人民币开低走低.由于距离国庆长假只有两个交易日,场内料以实质盘主导,节前汇价基本稳在6.3000-6.3100.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS持平于1,550点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4575元.[CNY/CN]
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印度股市:连续第二日下跌,因为市场持续担忧全球需求前景,以及近来卢比升值对海外获利的冲击,打压Infosys等软件服务出口类股.指标BSE指数.BSESN跌0.28%,或52.67点,报18,579.50点,为连续第二日下滑.自9月21日触及14个月高位18,866.87点以来,BSE指数已累计下滑1.5%.[.BO][ID:nL4E8KR2ZY]
印度汇市:印度卢比/美元在强劲资金流入的推动下升至四个半月高位,一度突破53的心理大关,且料将进一步上扬,此前该国政府维持本财年举债目标不变.卢比/美元INR=D2升至53.01/02,周三收盘价为53.51/52.[INR/][ID:nL4E8KR3M3]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,474.760点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.28%至793.25点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.91%至31.0850;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.74%,报39.9700.
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巴西股市:拉美股市上涨,西班牙经济改革计划缓解了市场对欧洲债务危机的忧虑;巴西股市下跌,但勉力收在一道重要支撑位的上方.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连续第二日跌穿心理大关60,000点,不过随后反弹仅收低0.39%,报60,239.79点.[ID:nL1E8KRDOR]
巴西汇市:拉美货币小幅上涨,因有迹象显示,西班牙正准备申请援助,投资者视这一决定为遏制欧元区债务危机蔓延的关键一步.巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=小涨,因为西班牙公布了一项重点放在减支的2013年预算案,许多人士将此视作为达到国际援助可能的条款所做出的努力.雷亚尔/美元温和上涨0.1%,在政府干预汇市的威胁下,汇价波动率仍受限.[ID:nL1E8KR81E]
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南非股市:从上交易日的急跌之势中反弹,全球最大铂金生产商Anglo American Platinum(AMSJ.J)等权重股涨幅居前,但穆迪下调评级和技术因素可能限制涨幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.74%,报31,392.10点.综合指数.JALSH上涨0.57%,报35,616.60点.[.J][ID:nL5E8KRCVK]
南非汇市:南非兰特/美元下滑0.6%,此前穆迪将该国政府债券评级从A3下调一个级距至Baa1,24个小时后该国政府债券会被纳入到花旗世界政府债券指数(WGBI).穆迪降级决定公布后,兰特/美元ZAR=D3跌至8.2850,此前曾触及盘中高位8.1680.稍后兰特扳回部分跌幅,1605GMT时报8.2260,较周三纽约收盘价8.2350几无变动.[ZAR/][ID:nL5E8KRC2S](完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。