版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 06:23 BJT

《美国重要政经日程》--9月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 农业部公布季度谷物库存报告和小粒谷物情况概述

1230 - 商务部公布8月个人所得和个人支出数据

2000 - 农业部公布截至9月1日一季生猪存栏报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐