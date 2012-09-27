〔纽约汇市〕欧元从两周低点反弹,受西班牙预算案消息提振(更新版)

(新增文末表格)

* 西班牙发布2013年度预算案,被视为对欧元利多

* 欧元支撑位料在200日移动均线切入位1.2826美元附近

* 关注周五将公布的西班牙银行压力测试结果

* Egan-Jones下调西班牙评等

路透纽约9月27日电---欧元兑美元和日圆周四从两周低点反弹,此前西班牙发布2013年度预算案,被视为是向正确的方向迈出了一步,对欧债危机将恶化的担忧缓和.

欧元区第四大经济体--西班牙周四宣布经济改革时间表细节和2013年度预算案,后者重点在削减支出而不是增税.

分析师称,西班牙没有加税会暂时帮助平息在马德里的示威活动.

"整体而言,西班牙2013年度预算案显得颇为均衡,"Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,"由于重点放在削减支出,而不是加税,预算案不算太过苛刻."

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=升0.3%,报1.2915美元,远高于盘中稍早触及的1.2827美元日低,这是9月12日来最低点.

欧元支撑位在200日移动均线切入位近1.2826美元和7月至9月升势的38.2%回档位1.2740美元左右.

欧元兑日圆EURJPY=也小涨,升0.1%,报100.19日圆,盘中触及9月13日来最低的99.62日圆.

但部分市场人士仍对西班牙的预算案持疑,尽管市场反应正面.

德国商业银行利率策略师David Schnautz认为西班牙的预算案没有突破性,而GFT汇市策略师Neal Gilbert相信,该国不加税而令大众满意的策略不会长期奏效.

"(西班牙的预算)将可能最终导致他们需要救助."Gilbert表示,"事实上,西班牙目前的局势同几年前希腊发布预算计划时非常相似,众所周知之后发生了什么."

投资人也在期待周五西班牙公布银行业压力测试结果,根据路透调查,市场预计该国银行业可能需要增资约500-600亿欧元.最新的数据将被用于决定1,000亿欧元的信贷额度中将需要多少来为该国银行补充资本.

**救助的两难局面**

对西班牙何时寻求救助的不确定性以及欧盟内部对创建银行业联盟的分歧,在周四推高西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB至9月6日欧洲央行宣布购债计划以来的最高位.

地区及党派消息人士周四表示,西班牙卡斯提亚-拉曼查(Castilla La Mancha)自治区或向中央政府寻求8亿欧元(10.3亿美元)紧急融资.[ID:nSB1800920]

多数策略师表示,如果西班牙申请救助引发欧洲央行购债,欧元可能上升,但升势可能因对希腊的担忧重燃而受限.

本周在希腊雅典和西班牙马德里,反对新撙节措施的示威者同警察发生了冲突.

希腊的国际贷款方对应对该国债务危机问题上有分歧,未来几周可能给欧元带来更多麻烦.

本周评等机构穆迪预计也将检讨西班牙评等,如果下调,西班牙评等将失去投资级别,给政策制定者带来更多压力.

周四尾盘,评等机构Egan-Jones将西班牙评等由CC+下调至CC,指因该国疲弱的银行业以及地区政府财政紧张.

**美国数据好坏不一**

美国公布的一系列经济数据描绘的经济画面有好有坏.

美国8月耐久财(耐用品)订单大跌,显示经济成长的主要引擎停顿,抵消了就业市场改善带来的有希望迹象.另一报告显示上周美国初请失业金人数减少2.6万,至两个月低点.

另外,美国公布的第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.3%,远低于1.7%的市场预估和前值,因旱灾令库存降低.[ID:nSB1801052]

美元兑日圆JPY=尾盘跌0.2%,报77.60日圆,仍离9月13日美联储宣布第三套量化宽松政策该日触及的七个月低点77.13日圆不远.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2913 1.2871 +0.33 -0.25 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.58 77.72 -0.18 +0.83 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.20 100.07 +0.13 +0.64 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9371 0.9393 -0.23 -0.05 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6235 1.6164 +0.44 +4.51 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9804 0.9852 -0.49 -3.82 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0437 1.0365 +0.69 +2.07 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2101 1.2090 +0.09 -0.35 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7949 0.7961 -0.15 -4.56 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8314 0.8234 +0.97 +6.81 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7082 5.7495 -0.72 -4.49 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3720 7.4001 -0.38 -4.73 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5251 6.5899 -0.98 -5.27 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4230 8.4790 -0.66 -5.50 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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