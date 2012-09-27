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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 65.75 +2.11 +3.32 2023688

搜狐 (SOHU.O) 41.83 +0.55 +1.33 695620

网易 (NTES.O) 54.97 +2.10 +3.97 1352045

百度 (BIDU.O) 114.60 +2.41 +2.14 4674377

亚信科技 ASIA.O 11.98 -0.05 -0.42 168161

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.60 +0.61 +4.07 2602348

联电 (UMC.N) 2.09 +0.03 +1.46 1530541

日月光 (ASX.N) 3.78 +0.03 +0.80 70679

矽品精密 (SPIL.O) 5.47 +0.05 +0.92 299476

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.00 +0.00 26598

友达 (AUO.N) 3.69 +0.09 +2.50 243305

中华电信 (CHT.N) 31.71 +0.24 +0.76 32296

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.99 +1.14 +2.79 756474

香港

中国移动 (CHL.N) 55.55 +0.87 +1.59 144415

中国联通 (CHU.N) 16.36 +0.24 +1.49 116324

中国电信 (CHA.N) 57.87 +0.41 +0.71 25644

中芯国际 (SMI.N) 1.81 +0.10 +5.85 69553

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.11 +0.12 +3.01 7517

(完)

--整理 郑茵

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