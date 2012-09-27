《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月27日

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.75 +2.11 +3.32 2023688
搜狐 (SOHU.O) 41.83 +0.55 +1.33 695620
网易 (NTES.O) 54.97 +2.10 +3.97 1352045
百度 (BIDU.O) 114.60 +2.41 +2.14 4674377
亚信科技 ASIA.O 11.98 -0.05 -0.42 168161
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.60 +0.61 +4.07 2602348
联电 (UMC.N) 2.09 +0.03 +1.46 1530541
日月光 (ASX.N) 3.78 +0.03 +0.80 70679
矽品精密 (SPIL.O) 5.47 +0.05 +0.92 299476
和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.00 +0.00 26598
友达 (AUO.N) 3.69 +0.09 +2.50 243305
中华电信 (CHT.N) 31.71 +0.24 +0.76 32296
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.99 +1.14 +2.79 756474
香港
中国移动 (CHL.N) 55.55 +0.87 +1.59 144415
中国联通 (CHU.N) 16.36 +0.24 +1.49 116324
中国电信 (CHA.N) 57.87 +0.41 +0.71 25644
中芯国际 (SMI.N) 1.81 +0.10 +5.85 69553
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.11 +0.12 +3.01 7517
(完)
--整理 郑茵
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10
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