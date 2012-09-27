《美国上市公司业绩公布日程表》--9月28日

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
汤森路透9月27日电---以下为标准普尔500企业中将于9月28日(周五)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11:30 Q4 2012 Walgreen Co WAG 0.56 22 0.57
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 兰秀娟;审校 郑茵
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路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周四)走势纵览。