〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,巴拿马型运价下探新低

路透9月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,为连续第四个交易日收低,因小型巴拿马型船舶费率创纪录疲弱.

波罗的海乾散货运价指数下跌8个点或1.06%至744点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI跌1.9%至418点,日均获利减少63美元至3,336美元,为1998年来最低.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1个点至1,548点,日均获利下降82美元至7,210美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一.经纪商称,铁矿石价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

灵便型船舶日均获利下滑43美元至6,937美元,超灵便型船舶的日均获利下降80美元至8,742美元.(完)