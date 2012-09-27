〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,巴拿马型运价下探新低

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透9月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,为连续第四个交易日收低,因小型巴拿马型船舶费率创纪录疲弱.
波罗的海乾散货运价指数下跌8个点或1.06%至744点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI跌1.9%至418点,日均获利减少63美元至3,336美元,为1998年来最低.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1个点至1,548点,日均获利下降82美元至7,210美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一.经纪商称,铁矿石价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.
灵便型船舶日均获利下滑43美元至6,937美元,超灵便型船舶的日均获利下降80美元至8,742美元.(完)
--编译 孙茉莉;审校 郑茵
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周四)走势纵览。