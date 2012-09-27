〔美国债市〕9月26日止当周外国央行增持美国债券--FED

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透纽约9月27日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量上升.
美联储称,9月26日止当周,外国央行持有的美国债券增加20.68亿美元,至3.594万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债减少44.57亿美元,至2.89万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量增加65.25亿美元,至7,036.5亿美元.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)
--编译 孙茉莉;审校 郑茵
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