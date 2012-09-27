《汇市简讯》美元/日圆缓慢跌向77.50,但突破信心不足

2318GMT * 进入季末,美元/日圆在极窄范围内波动,日高连续六日呈现下降 * 今日将公布的日本重要数据包括工业生产、零售销售、CPI、PMI和就业数据 * 月末资金流动占据主导,不过通常在下午归于平静 * 期权行权价所在的77.50水准可能交投密集 * 77.50下方的买单和78.00上方的卖单确定汇价的波动区间 * 技术图表:(link.reuters.com/hax82t).(完) --编译 兰秀娟;审校 郑茵 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=