《汇市简讯》美元/日圆缓慢跌向77.50,但突破信心不足

标题新闻：全球第五大煤炭出口国--哥伦比亚2016年煤炭产量增至创纪录的9,090万吨
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
2318GMT * 进入季末,美元/日圆在极窄范围内波动,日高连续六日呈现下降 * 今日将公布的日本重要数据包括工业生产、零售销售、CPI、PMI和就业数据 * 月末资金流动占据主导,不过通常在下午归于平静 * 期权行权价所在的77.50水准可能交投密集 * 77.50下方的买单和78.00上方的卖单确定汇价的波动区间 * 技术图表:(link.reuters.com/hax82t).(完) --编译 兰秀娟;审校 郑茵 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月17日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,099.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 --Kommunalbanken AS发行1.15亿美元国际债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期2兆(万亿)4,041.8亿台币： 2/20 3,969亿台币 2/21 2,145亿台币 2/22 2,853.5亿台币 2/23 1,733.0亿台币 2/24 6亿台币 2/27 8亿台币 2/28 7
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1600 外销订单 1月 -- +6.3% 年变动率 2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差170.9亿美元 2/23 1600 工业生产指数 1月 -- +6.25% 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率