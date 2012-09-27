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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 06:36 BJT

《日本重要政经日程》--9月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月27日(四)

2313 - 9月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 8月所有家庭支出

2330 - 8月失业率

2330 - 8月全国消费者物价指数(CPI)

2330 - 9月东京地区CPI

2350 - 8月工业生产初值

2350 - 8月零售销售

9月28日(五)

0430 - 经济产业省公布8月石油数据

0500 - 日本石油连盟(PAJ)会长主持每月一次的记者会

0500 - 8月房屋开工和建筑订单

0700 - JX控股(5020.T)旗下吉坤日矿日石能源公布10月原油炼制计划

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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