《日本重要政经日程》--9月28日

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月27日(四)
2313 - 9月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 8月所有家庭支出
2330 - 8月失业率
2330 - 8月全国消费者物价指数(CPI)
2330 - 9月东京地区CPI
2350 - 8月工业生产初值
2350 - 8月零售销售
9月28日(五)
0430 - 经济产业省公布8月石油数据
0500 - 日本石油连盟(PAJ)会长主持每月一次的记者会
0500 - 8月房屋开工和建筑订单
0700 - JX控股(5020.T)旗下吉坤日矿日石能源公布10月原油炼制计划
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周四)走势纵览。