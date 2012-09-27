全球外汇市场9月28日主要消息

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月27日(四)
2313 - 日本9月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本8月所有家庭支出
2330 - 日本8月失业率和求职求才比
2330 - 日本8月全国消费者物价指数(CPI)和核心CPI
2330 - 日本9月东京地区CPI和核心CPI
2350 - 日本8月工业生产初值
2350 - 日本8月零售销售
9月28日(五)
0130 - 澳洲8月民间信贷
0500 - 日本8月房屋开工和建筑订单
-- - 瑞典央行召开理事会议
0530 - 法国第二季国内生产总值(GDP)
0600 - 德国8月实质零售销售
0645 - 法国7月消费者支出
0645 - 法国8月生产者物价指数(PPI)
0700 - 瑞士9月KOF领先指标
0800 - 瑞典国家金融管理局公布公共部门财政决算
0800 - 意大利8月PPI
0900 - 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)初值
0900 - 意大利9月CPI
1100 - 欧洲央行执委亚斯穆森在柏林出席讨论会
1230 - 美国8月个人所得
1345 - 美国9月芝加哥PMI
1355 - 路透/密西根大学9月美国消费者信心指数
1430 - 美国ECRI一周领先指标
-- - 美国8月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值
1630 - 美国商务部代理部长丽贝卡•布兰克(Rebecca Blank)讲话
1700 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话,主题为"当前经济与企业环境状况分析"
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
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路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周四)走势纵览。