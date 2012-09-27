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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 06:49 BJT

全球外汇市场9月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月27日(四)

2313 - 日本9月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本8月所有家庭支出

2330 - 日本8月失业率和求职求才比

2330 - 日本8月全国消费者物价指数(CPI)和核心CPI

2330 - 日本9月东京地区CPI和核心CPI

2350 - 日本8月工业生产初值

2350 - 日本8月零售销售

9月28日(五)

0130 - 澳洲8月民间信贷

0500 - 日本8月房屋开工和建筑订单

-- - 瑞典央行召开理事会议

0530 - 法国第二季国内生产总值(GDP)

0600 - 德国8月实质零售销售

0645 - 法国7月消费者支出

0645 - 法国8月生产者物价指数(PPI)

0700 - 瑞士9月KOF领先指标

0800 - 瑞典国家金融管理局公布公共部门财政决算

0800 - 意大利8月PPI

0900 - 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)初值

0900 - 意大利9月CPI

1100 - 欧洲央行执委亚斯穆森在柏林出席讨论会

1230 - 美国8月个人所得

1345 - 美国9月芝加哥PMI

1355 - 路透/密西根大学9月美国消费者信心指数

1430 - 美国ECRI一周领先指标

-- - 美国8月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值

1630 - 美国商务部代理部长丽贝卡•布兰克(Rebecca Blank)讲话

1700 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话,主题为"当前经济与企业环境状况分析"

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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