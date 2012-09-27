《美债周五展望》公债价格下跌,因西班牙预算激励风险意愿

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约9月27日电---美国公债价格周四下跌,因西班牙宣布了严格的2013年预算,为获得欧洲央行的支持铺平了道路.这引发风险资产上涨,并降低了债券等避险资产的买需.

西班牙宣布了详细的经济改革时间表,以及重点在于削减支出的预算,许多人士认为这是为国际援助可能要求的条件预先做出准备.

指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR上涨至1.65%,周三尾盘报1.61%.

"(美债收益率上涨)的部分原因,是因为西班牙预算改革发布了利好的声明,以及随后股市和欧元的上涨,"纽约梅隆银行公债交易部门执行董事Dan Mulholland表示.

此外,中国可能进一步推出货币刺激政策的传言也加大了海外市场公债的压力.之前中国央行本周继续在公开市场通过逆回购操作注入流动性,而3,650亿元人民币的净投放量,亦创出单周纪录新高.[ID:nSB1787996]

公债疲弱并未影响财政部290亿美元七年期公债的标售,这也是本周标售的990亿美元附息公债中的最后一批.

七年债标售得标益率为1.055%,较标售前该债券在二级市场的收益率低约1个基点.

此外,季末买盘可能会限制公债价格跌势,可能也会支持周五的债市.周五是本季度的最后一个交易日.

季末粉饰账面通常需要买入公债.部分交易商也预计,投资者可能由股市转入债市,为了在临近年末时锁定本年度股市的收益.

本周公债收益率跌至美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月13日宣布第三轮量化宽松之前的水平,因投资者求购日益稀少的公债,而且经济数据显示复苏仍令人失望.

10年债收益率由美联储发布政策声明后所及的高点1.89%回落.

周四公布的数据显示,8月耐久财(耐用品)订单大幅下滑,表明经济复苏的主要引擎仍陷于停滞.[ID:nSB1801058]

不过一周初请失业金人数下降则暗示了较为乐观的前景.美国劳工部周四公布,最近一周初请失业金人数减少2.6万人,至35.9万人.[ID:nEAPAR0DI5]

"继连续两次超过38万之后,初请失业金人数下降,是判断当前动能更为重要的变化,"High Frequency Economics首席美国经济学家Jim O'Sullivan表示.

他表示,根据该数据最近的波动情况,初请失业金人数变化的趋势看起来"并不比持平更差",这暗示就业增长既没有加速也没有减速.

下一个重要美国数据是下周公布的9月就业数据,路透访问的18位分析师的预测中值为,9月新增12万个就业岗位.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (+01/32) 0.254

五年期公债US5YT=RR 99-30/32 (-05/32) 0.638

10年期公债US10YT=RR 99-28/32 (-09/32) 1.640

30年期公债US30YT=RR 98-17/32 (-27/32) 2.824 (完)

--编译 李春喜;审校 李军/母红

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