《综述》美国8月耐久财订单骤降,但初请失业金人数减少燃起希望

巴西经济：第四季经济活动连续第八季下滑--央行IBC-Br指数
央行IBC-Br指数显示，第四季经季节调整后经济活动较前季减少0.36%，前一季为下滑0.39%。该指数被视为国内生产总值(GDP)数据的先行指标。
* 耐久财订单遭遇经济衰退以来最大跌幅
* 扣除运输的订单亦下滑,但降幅较小
* 上周初请失业金人数降至两个月低点
* 旱情损及第二季GDP;成屋待完成销售下滑
路透华盛顿9月27日电---美国8月耐久财(耐用品)订单大幅减少,暗示经济复苏的主要引擎--制造业正在停摆,不过报告显示初请失业金人数降低,令人对就业市场寄予希望.
商务部周四公布报告显示,虽然飞机和汽车需求疲弱是订单减少的主因,但突显美国财政政策不确定性、欧债危机以及中国经济放缓正在造成伤害.
"财政悬崖方面的不确定性必然引发观望态度,严重影响到数据,"RBS分析师Omair Sharif说道.
央行IBC-Br指数显示，第四季经季节调整后经济活动较前季减少0.36%，前一季为下滑0.39%。该指数被视为国内生产总值(GDP)数据的先行指标。
路透伦敦2月16日 - 两位与谈判有密切关系的消息人士表示，全球银行业监管者3月初的会议，预计无法就危机时维持银行稳定的资本要求规定达成协议。
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