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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 06:56 BJT

《综述》美国8月耐久财订单骤降,但初请失业金人数减少燃起希望

* 耐久财订单遭遇经济衰退以来最大跌幅

* 扣除运输的订单亦下滑,但降幅较小

* 上周初请失业金人数降至两个月低点

* 旱情损及第二季GDP;成屋待完成销售下滑

路透华盛顿9月27日电---美国8月耐久财(耐用品)订单大幅减少,暗示经济复苏的主要引擎--制造业正在停摆,不过报告显示初请失业金人数降低,令人对就业市场寄予希望.

商务部周四公布报告显示,虽然飞机和汽车需求疲弱是订单减少的主因,但突显美国财政政策不确定性、欧债危机以及中国经济放缓正在造成伤害.

"财政悬崖方面的不确定性必然引发观望态度,严重影响到数据,"RBS分析师Omair Sharif说道.

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