《综述》美国8月耐久财订单骤降,但初请失业金人数减少燃起希望

巴西经济：第四季经济活动连续第八季下滑--央行IBC-Br指数

央行IBC-Br指数显示，第四季经季节调整后经济活动较前季减少0.36%，前一季为下滑0.39%。该指数被视为国内生产总值(GDP)数据的先行指标。