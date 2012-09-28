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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 09:04 BJT

《加股业绩焦点》RIM第二季业绩好转带来惊喜,盘后股价蹿升逾21%

* 第二财季每股亏损0.27美元,华尔街预估为亏损0.46美元

* 第二季营收29亿美元,华尔街预估为25亿美元

* 同期黑莓出货量为740万台,华尔街预估为690万台

* 盘后公司股价大涨21%

路透多伦多9月27日电---加拿大Research In MotionRIM.TO周四公布会计年度第二季亏损小于预期,现金储备增长,引发市场乐观情绪.公司即将推出决定其命运的新一代智能手机.

RIM股价盘后激升逾21%,因数据显示公司拥有充裕资金,可为新版黑莓10(BlackBerry 10)手机进行大力市场推广.该机型将于2013年初面世.

这是继该股2003年12月大涨50%以来录得的最大涨幅,黑莓10推出的重要性显露无遗.RIM一度称霸智能手机市场,但现已远远落后于对手.这款关系到公司未来的新产品采用全新设计的操作系统.

在一连串糟糕的季度财报之后,RIM在第二财季给股东带来了一丝希望.不仅公司营收好于华尔街预期,同期出货量也高于预估.

"(公司业绩)令人印象深刻,"Jefferies & Co分析师Peter Misek说."从他们目前在市场上的产品来看,我本以为他们的业绩会不怎么样,但很明显他们在新兴市场中做得很好."

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