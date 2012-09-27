〔表格〕英国9月消费者信心升至负28,为2011年6月以来最高--GFK NOP

巴西经济：第四季经济活动连续第八季下滑--央行IBC-Br指数
央行IBC-Br指数显示，第四季经季节调整后经济活动较前季减少0.36%，前一季为下滑0.39%。该指数被视为国内生产总值(GDP)数据的先行指标。
路透伦敦9月28日电---市场研究机构GfK NOP周五公布的调查显示,英国9月消费者信心指数小幅升至2011年6月以来最高,因消费者对未来12个月财务前景的悲观程度减弱,不过指数仍位于负值区域.
以下为数据表格:
9月 8月 7月 6月 5月 4月
GfK消费者信心指数 -28 -29 -29 -29 -29 -31
个人财务
过去12个月 -21 -21 -23 -23 -23 -23
未来12个月 -8 -10 -8 -9 -9 -13
经济状况
过去12个月 -54 -55 -59 -58 -58 -57
未来12个月 -27 -27 -30 -31 -26 -33
大额采购意愿 -31 -31 -26 -28 -32 -30
该调查为GfK NOP代表欧盟执委会自8月31日-9月9日对2,004人所进行.(完)
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--编译 王兴亚;审校 侯向明
央行IBC-Br指数显示，第四季经季节调整后经济活动较前季减少0.36%，前一季为下滑0.39%。该指数被视为国内生产总值(GDP)数据的先行指标。
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