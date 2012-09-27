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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 07:57 BJT

〔日本数据〕8月所有家庭支出较上年同期增长1.8%,增幅高于市场预估

路透东京9月28日电---日本政府周五公布数据显示,8月经物价调整后的实质所有家庭支出较上年同期增长1.8%,受惠于民众在政府补贴政策截止前纷纷购买省油汽车.

该项数据高出路透分析师预估中值的增加1.0%.7月时为增长1.7%.

日本总务省公布的数据显示,经季节调整后8月家庭支出较7月增加2.2%,平均家庭支出为286,036日圆(3,700美元).

8月受薪者家庭支出较上年同期增长0.9%.

参看完整表格,请链接日本总务省网站,网址为(here)(完)

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--编译 李婷仪;审校 侯向明

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