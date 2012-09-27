〔日本数据〕8月所有家庭支出较上年同期增长1.8%,增幅高于市场预估

巴西经济：第四季经济活动连续第八季下滑--央行IBC-Br指数
央行IBC-Br指数显示，第四季经季节调整后经济活动较前季减少0.36%，前一季为下滑0.39%。该指数被视为国内生产总值(GDP)数据的先行指标。
路透东京9月28日电---日本政府周五公布数据显示,8月经物价调整后的实质所有家庭支出较上年同期增长1.8%,受惠于民众在政府补贴政策截止前纷纷购买省油汽车.
该项数据高出路透分析师预估中值的增加1.0%.7月时为增长1.7%.
日本总务省公布的数据显示,经季节调整后8月家庭支出较7月增加2.2%,平均家庭支出为286,036日圆(3,700美元).
8月受薪者家庭支出较上年同期增长0.9%.
参看完整表格,请链接日本总务省网站,网址为(here)(完)
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--编译 李婷仪;审校 侯向明
央行IBC-Br指数显示，第四季经季节调整后经济活动较前季减少0.36%，前一季为下滑0.39%。该指数被视为国内生产总值(GDP)数据的先行指标。
路透伦敦2月16日 - 两位与谈判有密切关系的消息人士表示，全球银行业监管者3月初的会议，预计无法就危机时维持银行稳定的资本要求规定达成协议。
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