〔东京汇市〕欧元守住涨幅,大宗商品货币大幅走升

标题新闻：全球第五大煤炭出口国--哥伦比亚2016年煤炭产量增至创纪录的9,090万吨
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* 欧元守住涨幅,大宗商品货币大幅走升
* 目前西班牙预算案缓解市场紧张情绪
* 穆迪重审西班牙评级成为焦点
路透悉尼9月28日电---欧元周五守住涨幅,而大宗商品货币也以大幅上扬开启亚洲时段的交易,因市场对欧元区的忧虑有所缓解,此前西班牙公布了一项危机预算案,许多人士视此为迈向援助的一步.
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路透台北2月17日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,099.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 --Kommunalbanken AS发行1.15亿美元国际债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期2兆(万亿)4,041.8亿台币： 2/20 3,969亿台币 2/21 2,145亿台币 2/22 2,853.5亿台币 2/23 1,733.0亿台币 2/24 6亿台币 2/27 8亿台币 2/28 7
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1600 外销订单 1月 -- +6.3% 年变动率 2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差170.9亿美元 2/23 1600 工业生产指数 1月 -- +6.25% 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率