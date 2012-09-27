版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 07:30 BJT

〔东京汇市〕欧元守住涨幅,大宗商品货币大幅走升

* 欧元守住涨幅,大宗商品货币大幅走升

* 目前西班牙预算案缓解市场紧张情绪

* 穆迪重审西班牙评级成为焦点

路透悉尼9月28日电---欧元周五守住涨幅,而大宗商品货币也以大幅上扬开启亚洲时段的交易,因市场对欧元区的忧虑有所缓解,此前西班牙公布了一项危机预算案,许多人士视此为迈向援助的一步.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐