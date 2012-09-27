主要国家经济指标预测--9月28日****

标题新闻：全球第五大煤炭出口国--哥伦比亚2016年煤炭产量增至创纪录的9,090万吨
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路透9月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月27日(四)
2350 日本工业生产 8月初值 -0.5% -1.0%
工业生产一个月预估 -- +0.1%
工业生产两个月预估 -- -3.3%
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.2% -0.8%
9月28日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 -- +0.2%
房屋信贷 -- +0.3%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 8月 -7.7% -9.6%
建筑订单(较上年同期) -- +8.0%
0530 法国GDP(较上季) 第二季修正值 -- 持平
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.6% -0.9%
(较上年同期) -- -1.0%
0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.4% +0.2%
7月 -0.1% +0.1%
0645 法国PPI(较前月) 8月 +0.7% 持平
7月 +0.7% -0.9%
0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.57 1.57
0800 意大利PPI(较前月) 8月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.1%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.5% +2.6%
0900 意大利CPI(较前月) 9月初值 -0.1% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
意大利HICP(较前月) +1.5% 持平
(较上年同期) +3.0% +3.3%
1230 美国个人所得 8月 +0.2% +0.3%
个人支出 +0.5% +0.4%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.4%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.1% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.0 53.0
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 9月终值 79.0 79.2
现况指数 88.0 88.3
预期指数 73.0 73.4
1430 美国ECRI一周领先指标 9月21日当周 -- 125.4
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +0.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月26日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月22日当周 卖超617 --
外资投资日本股市(亿日圆) 买超590 --
9月27日(四)
0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 9月 17% --
企业自身信心指数 29.3% --
0600 德国进口物价(较前月) 8月 +1.3% +0.8%
(较上年同期) +3.2% +2.7%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 9月 增加0.9 增加1.0
未经季节调整的失业人口(万人) 278.8 280
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) 291.1 --
0800 意大利企业信心 9月 88.3 87.5
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +2.9% +3.2%
民间贷款 -0.6% 持平
M3三个月移动平均 +3.2% --
0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 赤字208 赤字124
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.4% -0.5%
(较上年同期) -0.5% -0.5%
0900 欧元区企业景气指数 9月 负1.34 负1.19
经济景气指数 85.0 86.1
工业景气指数 负16.1 负15.0
服务业景气指数 负12.0 负11.0
消费者信心指数 9月 负25.9 负25.9
消费者通胀预期指数 28.1 --
生产者物价预期指数 0.6 --
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.3% +1.7%
GDP隐性平减指数 +1.5% +1.6%
最终销售 +1.7% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.7% +1.8%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -13.2% -5.0%
扣除运输的耐久财订单 -1.6% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 -12.4% -1.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.1% +0.5%
1230 美国企业获利 第二季修正值 +2.2% +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月22日当周 35.9 37.8
初请失业金人数四周均值(万人) 37.4 --
续请失业金人数(万人) 9月15日当周 327.1 329
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 94.1 --
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -2.6% 持平
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 2 --
-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 80.1 --
2245 新西兰建筑许可 8月 +1.9% --
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 盈余43.1 --
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -0.7% -0.6%
(较上年同期) +0.3% +0.4%
服务业产出(较前月)
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路透台北2月17日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,099.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 --Kommunalbanken AS发行1.15亿美元国际债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期2兆(万亿)4,041.8亿台币： 2/20 3,969亿台币 2/21 2,145亿台币 2/22 2,853.5亿台币 2/23 1,733.0亿台币 2/24 6亿台币 2/27 8亿台币 2/28 7
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1600 外销订单 1月 -- +6.3% 年变动率 2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差170.9亿美元 2/23 1600 工业生产指数 1月 -- +6.25% 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率