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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--9月28日****

路透9月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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9月27日(四)

2350 日本工业生产 8月初值 -0.5% -1.0%

工业生产一个月预估 -- +0.1%

工业生产两个月预估 -- -3.3%

2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.2% -0.8%

9月28日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 -- +0.2%

房屋信贷 -- +0.3%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 8月 -7.7% -9.6%

建筑订单(较上年同期) -- +8.0%

0530 法国GDP(较上季) 第二季修正值 -- 持平

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.6% -0.9%

(较上年同期) -- -1.0%

0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.4% +0.2%

7月 -0.1% +0.1%

0645 法国PPI(较前月) 8月 +0.7% 持平

7月 +0.7% -0.9%

0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.57 1.57

0800 意大利PPI(较前月) 8月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.5% +2.1%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.5% +2.6%

0900 意大利CPI(较前月) 9月初值 -0.1% +0.4%

(较上年同期) +3.1% +3.2%

意大利HICP(较前月) +1.5% 持平

(较上年同期) +3.0% +3.3%

1230 美国个人所得 8月 +0.2% +0.3%

个人支出 +0.5% +0.4%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.3%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) -- +1.6%

实质个人支出 -- +0.4%

1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.1% +0.2%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.0 53.0

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 9月终值 79.0 79.2

现况指数 88.0 88.3

预期指数 73.0 73.4

1430 美国ECRI一周领先指标 9月21日当周 -- 125.4

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +0.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月26日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月22日当周 卖超617 --

外资投资日本股市(亿日圆) 买超590 --

9月27日(四)

0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 9月 　 17% --

企业自身信心指数 29.3% --

0600 德国进口物价(较前月) 　 8月 +1.3% +0.8%

(较上年同期) +3.2% +2.7%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 9月 增加0.9 增加1.0

未经季节调整的失业人口(万人) 278.8 280

经季节调整的失业率 6.8% 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) 291.1 --

0800 意大利企业信心 9月 88.3 87.5

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +2.9% +3.2%

民间贷款 -0.6% 持平

M3三个月移动平均 +3.2% --

0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 赤字208 赤字124

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.4% -0.5%

(较上年同期) -0.5% -0.5%

0900 欧元区企业景气指数 9月 负1.34 负1.19

经济景气指数 85.0 86.1

工业景气指数 负16.1 负15.0

服务业景气指数 负12.0 负11.0

消费者信心指数 9月 负25.9 负25.9

消费者通胀预期指数 28.1 --

生产者物价预期指数 0.6 --

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.3% +1.7%

GDP隐性平减指数 +1.5% +1.6%

最终销售 +1.7% +2.0%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%

核心PCE物价指数 +1.7% +1.8%

1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -13.2% -5.0%

扣除运输的耐久财订单 -1.6% +0.3%

扣除国防的耐久财订单 -12.4% -1.2%

扣除飞机的非国防资本财订单 +1.1% +0.5%

1230 美国企业获利 第二季修正值 +2.2% +1.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月22日当周 35.9 37.8

初请失业金人数四周均值(万人) 37.4 --

续请失业金人数(万人) 9月15日当周 327.1 329

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 94.1 --

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -2.6% 持平

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 2 --

-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 80.1 --

2245 新西兰建筑许可 8月 +1.9% --

2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 盈余43.1 --

2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -0.7%　　　　 -0.6%

(较上年同期) +0.3% +0.4%

服务业产出(较前月)

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