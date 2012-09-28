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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 08:09 BJT

〔日本数据〕日本8月工业生产较上月下滑1.3%,逊于预估的下降0.5%

路透东京9月28日电---日本经济产业省周五公布的数据显示,日本8月工业生产初值为较上月下降1.3%,为连续第二个月下滑,因欧债危机以及中国和其他新兴市场经济放缓打压日本的工厂活动.

分析师预估中值为下降0.5%,7月为下滑1.0%.

报告还显示,受访的制造商预估9月工业生产较上月下滑2.9%,预估10月工业生产较上月持平.

日本经济产业省调降对工业生产的评估,称工业生产走软形成趋势.(完)

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--编译 王兴亚;审校 郑茵

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