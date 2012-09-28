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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 08:04 BJT

〔日本数据〕8月零售销售较上年同期成长1.8%,优于分析师预估

路透东京9月28日电---日本政府周五公布的数据显示,8月零售销售较上年同期增长1.8%,但经济前景黯淡料将给民间支出造成压力.

分析师原先预估为较上年同期下滑0.2%.

参看完整表格细节,可点选经济产业省网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 李婷仪;审校 张涛

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