《欧美金融市场假期一览表》--9月28日-12月31日

标题新闻：电话录音等信息显示特朗普竞选团队及其亲信在选举前一年曾多次接触俄方高级情报官员--报载
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欧洲和美国金融市场假期如下:
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 肖群英
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* 叶伦：美联储或在接下来的某次会议上升息 * 今天美国将公布CPI和零售销售数据 * 法国政治风险、希腊救助谈判令欧元承压 路透东京2月15日 - 美元周三守住涨幅，交投在三周半高点附近，此前美联储主席叶伦暗示升息将会加快。 美联储主席叶伦周二表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。 美元指数 最新涨0.1%至101.26。美元指数周二在叶伦讲话后曾涨至101.38，为1月20日以来的最高水平。 “投资者并未料到叶伦会如此强硬，因此美元上涨，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 “没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲弱，否则3月升息是很有可能的，”Sera称。 美国利率期货 显示，交易员认为2017年升息三次的可能性为20%左右，高于周一的不到10%。 2007-09年的衰退结束后，美联储已
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。