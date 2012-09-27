《中国报摘》--中国证券报9月28日

* 头版头条:

--证监会相关部门负责人表示,正积极研究修订相关税收政策,降低证券投资税负.

* 其他:

--铁道部近期可能将再次启动车辆招标,其中货车招标1.5万辆,客车招标1,200辆,这批订单年内交付.

--记者评论,新一轮促消费政策应尽快出台,并以启动农村市场为主,重启家电、汽车下乡等优惠政策.

--证监会发布基金管理公司子公司管理暂行规定的征求意见稿,基金公司将可全资或合资设立子公司,还对专户业务管理办法进行了修订.

--截止6月末,中投公司[CIC.UL]成立五年来境外投资业务年化收益率达3.9%.

--*ST关铝(000831.SZ)以定向增发融资收购五矿赣州稀土100%股权及稀土研究院全部股权,置入资产评估值为26.56亿元人民币.交易完成后,*ST关铝成为五矿集团稀土分离业务发展平台和资本市场融资平台.

--深圳能源(000027.SZ)拟吸收合并深能管理公司,后者全部权益的评估值为104.11亿元.

--广发证券(000776.SZ)旗下直投公司广发信德与延安市合作建立延安广发产业整合和升级并购基金,该基金首期规模20亿元.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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