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市场报道 | 2012年 9月 28日 星期五 09:23 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月28日-10月5日****

路透9月28日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月24日当周-------------------------------

9月28日(五)

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +0.9%

1230 美国个人所得 8月 +0.2% +0.3%

个人支出 +0.5% +0.4%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.3%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) -- +1.6%

实质个人支出 -- +0.4%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.1% +0.2%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.0 53.0

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 9月终值 79.0 79.2

现况指数 88.0 88.3

预期指数 73.0 73.4

1430 美国ECRI一周领先指标 9月21日当周 -- 125.4

----------------------------------10月1日当周-------------------------------

10月1日(一)

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%

(较上年同期) -- +0.3%

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5

1330 加拿大RBC制造业PMI 9月 -- 53.04

1400 美国建筑支出 8月 +0.5% -0.9%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 49.8 49.6

ISM投入物价指数 55.0 54.0

10月2日(二)

-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,450 1,452

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月29日当周 -- +0.6%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月29日当周 -- +2.0%

1345 美国ISM-纽约企业活动指数 9月 -- 560.5

10月3日(三)

1100 美国抵押贷款指数 9月28日当周 -- 875.1

再融资指数 -- 4,291.4

1215 美国ADP民间就业人数(万人) 9月 增加13.5 增加20.1

1400 美国ISM非制造业指数 9月 53.5 53.7

企业活动指数 55.7 55.6

10月4日(四)

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 9月 -- +2.6%

1130 美国Challenger企业计划裁员人数 9月 -- 32,239

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月29日当周 -- 35.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.4

续请失业金人数(万人) 9月22日当周 -- 327.1

1400 美国工厂订单 8月 -1.9% +2.8%

耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -13.2%

扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%

扣除运输的耐久财订单 -- -1.6%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 65.2

经季节调整PMI -- 62.5

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议记录

10月5日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加12 增加9.6

制造业就业岗位(万个) 持平 减少1.5

民间就业岗位(万个) 增加12.3 增加10.3

失业率 8.2% 8.1%

平均时薪 +0.1% 持平

每周平均工时 34.4 34.4

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 -- 增加3.43

失业率 -- 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 减少1.25

兼职就业岗位(万个) -- 增加4.67

就业参与率 -- 66.60%

1230 加拿大建筑许可 8月 -- -2.3%

1430 美国ECRI一周领先指标 9月28日当周 -- --

1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加59.5 减少32.8 (完)

--整理 许娜;审校 戴素萍

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