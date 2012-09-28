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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:13 BJT

〔表格〕韩国8月工业生产经调整后按月下降0.7%,市场预估为下滑0.6%

路透首尔9月28日电---韩国政府周五公布数据显示,8月经季节调整后工业生产连续第三个月较前月下降,因为海外需求迟滞继续打击国内制造业.

韩国国家统计局称,8月经季节调整后的工业生产较上月下滑0.7%,7月时为下降1.9%.8月数据略逊于路透调查中16位分析师预估的下滑0.6%.[ID:nSB1801610]

韩国国家统计局公布的8月工业生产、零售销售及投资数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):

8月 *7月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产 +0.3 -0.7 +0.2 -1.9

工厂出货 -1.0 ~ +1.1 ~

面向国内 -3.5 ~ -0.1 ~

面向出口 +1.7 ~ +2.4 ~

库存 +9.4 ~ +7.6 ~

工厂平均设备利用率(%) 73.8 77.0

服务业产出 +0.6 -0.3 +1.4 +0.7

零售销售 -0.3 -3.0 +2.7 +3.5

资本投资总额 -14.3 -13.9 +1.3 +1.5

建筑开工总额 -7.3 -6.6 +0.2 +5.9

^综合领先指标 ~ +0.2 ~ +0.6

* 修正值

~ 无数据

^ 未经季节调整的变动(完)

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--编译 肖群英;审校 戴素萍

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