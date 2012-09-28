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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 08:09 BJT

〔日本经济〕经济产业省调降工业产出评估,称工业产出走软形成趋势

路透东京9月28日电---日本经济产业省周五调降对工业产出的评估,称工业产出走软形成趋势.(完)

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