版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:04 BJT

《中国报摘》--金融时报9月28日

* 头版头条:

--中国人民银行发布支付机构预付卡业务管理办法,对支付预付卡发行,受理,使用,充值和赎回等环节进行全面规范,提出了严格的业务监管要求.

* 其他:

--中国银联与老挝外贸银行扩大合作,银联卡可在老挝逾六成取款机和商户便利使用.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕; 审校 黄凯

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐