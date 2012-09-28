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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:15 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢可能受到进口商买需和平衡账户操作的支撑

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* 美元/泰铢上探31.00未果后挫跌

* 来自出口商的沉重卖压推动美元/泰铢在海外市场跌至30.86并收于该水准

* 月末/季末平衡账户的操作可能在盘中为美元带来支撑

* 进口商的美元需求或能令美元/泰铢在30.80下方获得良好买需(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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