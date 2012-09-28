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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 08:26 BJT

〔日本个股〕夏普称已与瑞穗及MUFG签署3,600亿日圆的贷款协议

路透东京9月28日电---日本夏普(6753.T)周五表示,已与瑞穗金融集团(8411.T)及三菱UFJ金融集团(MUFG)(8306.T)签署总计为3,600亿日圆(46亿美元)的银团贷款协议,用来支付明年6月底前的营运成本.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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