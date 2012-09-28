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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:15 BJT

〔日本股市〕开盘温和上涨,因为西班牙预算案缓解对欧元区紧张情绪

路透东京9月28日电---日本股市日经指数周五开盘上涨0.4%,此前西班牙公布了经济改革计划及一项重点放在减支的严苛预算案;今天是本季最后一个交易日,投资者美化账面的操作可能会给市场带来波动.

日经指数.N225涨31点至8,980.95点.东证股价指数.TOPX上扬0.3%至748.19点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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