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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:40 BJT

〔中国企业〕中投公司五年来境外投资年化收益率3.9%--报载

路透北京9月28日电---尽管全球经济金融市场动荡,中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]表示,成立五年来其境外投资业务年化收益率达3.9%.

中国证券报周五报导援引中投公司作出上述表示.

报导称,目前中投公司的资产类别分为五类,分别是现金、股票、固定收益、绝对收益和长期资产.其中中投将泛行业直投、泛行业私募股权、资源能源、房地产和基础设施归为长期投资,并赋予了较高的配置比重.同时,中投在进行海外投资时特别关注背靠中国因素的直接投资.

据中投公司2011年年报显示,截至2011年12月31日,在中投公司境外投资组合分布中,长期资产占31%,公开市场股票占25%,固定收益类占21%,绝对收益类占12%,现金、现金产品和其他占11%.

中投公司是全球最大的主权财富基金之一,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集资金,购买等额外汇储备注入形成,其总资产在2011年上升至4,820亿美元.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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