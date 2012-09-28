版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 09:00 BJT

〔标题新闻〕新西兰8月新屋建筑许可经季节调整后较上月升1.9%,为连续第三个月上升--统计局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8JN017]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐